​Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання 206 млн збитків

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід для колишнього директора департаменту "Укргазбанку", який є підозрюваним у справі про заподіяння банку 206 млн збитків.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Заслухавши доводи сторін, суд ухвалив застосувати до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді майже 40,2 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Строк дії ухвали в частині покладених обов’язків – до 31 грудня 2022 включно.

Нагадаємо, на початку жовтня правоохоронці викрили протиправну діяльність низки посадових осіб державного "Укргазбанку". За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори, використовувало її для розкрадання коштів.

З цією метою посадові особи банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам. Слідством встановлено, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам було безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Загалом про підозру було повідомлено п'ятьом основним фігурантам справи, серед яких - колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко, а також колишні та чинні працівники банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191; ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

24 жовтня НАБУ оголосило Шевченка, та ще двох посадовців "Укргазбанку" в розшук.