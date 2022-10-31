Рятувальники Черкащини та Київщини ліквідували пожежі, спричинені ранковими ракетними ударами, - МВС

Над гасінням пожежі в Черкаській області працювали 15 одиниць техніки та 73 рятувальники.

На Черкащині та Київщині рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ракетними ударами.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Після ранкових ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури на Черкащині виникла пожежа, яку було ліквідовано зусиллями ДСНС.

"Над ліквідацією на місці події працювали 15 одиниць техніки та 73 співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Крім того, рятувальники на Київщині ліквідували наслідки ворожих обстрілів по об’єктам критичної інфраструктури області.

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував військові і цивільні об’єкти України 55 керованими ракетами. Українські військові збили 45 з них.