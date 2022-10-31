Без світла лишаються 270 000 київських квартир, води немає у 40% киян, – Кличко

Ситуація зі світлом буде стабілізована до 9-10 годин вечора.

Станом на 17:30 без світла в столиці залишається 270 000 квартир і 40% споживачів столиці – без води.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

“Відновили водопостачання лівого берегу міста. Тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці. Світло повернули мешканцям Троєщини та частково – Подолу. Завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання”, – поінформував він.

Кличко додав, що енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але ситуація складна. Тому вимкнення будуть надалі застосовуватися.

Також у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян.

Нагадаємо, у київському метрополітені з 1 листопада буде змінений графік руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в інший час – 8-10 хвилин. Такий режим роботи метро дасть змогу економити споживання електроенергії.