За пів місяця Росія перекинула на війну кілька тисяч мобілізованих, переважно погано екіпірованих, – Міноборони Британії

Їм видали АКМ, які випускали ще в 1959 році.

Від середини жовтня Росія перекинула на війну проти України декілька тисяч нових мобілізованих. У багатьох випадках вони погано екіпіровані.

У вересні російські офіцери непокоїлися, що деякі щойно призвані окупанти приїхали воювати без зброї. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у твіттері.

"Зображення з відкритих джерел показують, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ, зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання", – зазначили британські військові.

АКМ стріляє патронами калібру 7,62, в той час як регулярні бойові частини Росії в основному мають на озброєнні 5,45-мм автомати АК.

Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2ZQnn5d7fS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EqeG41LZiK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 31, 2022

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, групу мобілізованих росіян перекинули на західний берез ріки Дніпро в Херсонській області.