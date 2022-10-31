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За пів місяця Росія перекинула на війну кілька тисяч мобілізованих, переважно погано екіпірованих, – Міноборони Британії

Їм видали АКМ, які випускали ще в 1959 році. 

За пів місяця Росія перекинула на війну кілька тисяч мобілізованих, переважно погано екіпірованих, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Від середини жовтня Росія перекинула на війну проти України декілька тисяч нових мобілізованих. У багатьох випадках вони погано екіпіровані. 

У вересні російські офіцери непокоїлися, що деякі щойно призвані окупанти приїхали воювати без зброї. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у твіттері. 

"Зображення з відкритих джерел показують, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ, зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання", – зазначили британські військові. 

АКМ стріляє патронами калібру 7,62, в той час як регулярні бойові частини Росії в основному мають на озброєнні 5,45-мм автомати АК. 

Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, групу мобілізованих росіян перекинули на західний берез ріки Дніпро в Херсонській області. 

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