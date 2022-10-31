МЗС Молдови засудило російські удари по Україні: атаки завдають шкоди всьому європейському континенту

Міністерство наголосило, що громадяни Молдови теж відчувають на собі наслідки війни по сусідству

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови засудило ракетний обстріл Києва та інших населених пунктів України. Російські напади назвали кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє бити по цивільних та їх інфраструктурі.

У заяві міністерства згадується і падіння уламків російської ракети на молдовську територію.

У Міністерстві зазначають, що "атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезної економічної та соціальної шкоди всьому європейському континенту, у тому числі громадянам Республіки Молдова, які відчувають на собі наслідки війни по сусідству. MЗС рішуче засуджує використання Росією енергетичних ресурсів як зброї".

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні, який росіяни здійснили вранці 31 жовтня, уламки збитої російської ракети впали в Молдові, пошкодивши приватні будинки. Потерпілих немає.

У МЗС України наголосили, що обстріли Росії загрожують не лише Україні, а і її сусідам, тож критично важливо швидко надати українцям сучасні системи протиповітряної і протиракетної оборони.