Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян

Частина Черкаської області залишилась без електрики через обстріл російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено", - написав він.

Наразі на місцях прауюють аварійні служби.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про два "прильоти" у Харкові - ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося про масований запуск ворожих ракет по Україні. Повітряна тривога станом на зараз триває в усіх регіонах, крім окупованого Криму.