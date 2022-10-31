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Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян

Наразі на місцях прауюють аварійні служби.

Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Частина Черкаської області залишилась без електрики через обстріл російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області  знеструмлено", - написав він.

Наразі на місцях прауюють аварійні служби.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про два "прильоти" у Харкові - ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося про масований запуск ворожих ракет по Україні. Повітряна тривога станом на зараз триває в усіх регіонах, крім окупованого Криму.

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