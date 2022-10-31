У Києві затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки і обіцяв одній із комерційних структур за 500 тис. доларів США "уникнення" економічних санкцій Ради нацбезпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Також шахрай обіцяі використати свої «зв’язки» у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин РФ. Чоловік запевняв, що начебто зможе «вирішити» ці питання з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки та РНБО", - йдеться в повідомленні.

Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене "службове посвідчення".

Втім, правоохоронці своєчасно викрили шахрая і затримали його під час передачі йому 250 тис. доларів.

Встановлено, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство) йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше шахраї ошукали потерпілих на 10 млн грн під виглядом надання послуг із працевлаштування в Європі.