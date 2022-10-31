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З одеських портів вийшли 12 суден з агроподукцією

Серед них – балкер з зерном для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. 

З одеських портів вийшли 12 суден з агроподукцією
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Сьогодні, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден і 354,5 тоннами агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Відправка експорту відбувається попри російські заяви про вихід з угоди.

Серед кораблів, що відправилися, є балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграм. 

"Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений чотирьом суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників росії", – написав він. 

Минулої суботи російська сторона раптово оголосила про вихід з укладеної з Туреччиною за посередництва ООН угоди про гуманітарний морський коридор для суден з українською агропродукцією. Вона блокувала рух 218 суден. 

30 жовтня жоден корабель з портів України не виходив, однак на 31 жовтня, згідно з повідомленням ООН, було погоджено прохід 16 суден: 12 на вихід і чотирьох на вхід.

Своєю відмовою від участі в зерновій угоді, яка мала переглядатися в листопаді, Росія продовжує продовольчий шантаж. 

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