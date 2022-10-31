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За ранкову тривогу Росія випустила з літаків понад 50 ракет, 44 збила ППО

Били з Каспійського моря і Ростовської області. 

За ранкову тривогу Росія випустила з літаків понад 50 ракет, 44 збила ППО
Фото: Повітряні сили

Повітряні сили України збили 44 з понад 50 ракет, які Росія випустила вранці 31 жовтня.

Ударів завдавали з літаків Ту-95, Ту-160 ракетами Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил.

"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування «Центр» – 18, повітряного командування «Південь» – 12, повітряне командування «Схід» – 9, повітряного командування «Захід» – 5!" – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під ударом опинилися також Харків і Запоріжжя. Є влучання в будівлі у Київській області, енергообʼєкти Черкаської, Чернівецької, Кіровоградської областей.  У Хмельницькій, Вінницькій областях зафіксовано падіння уламків ракет на обʼєкти. У Київській через удар знеструмлено і частину області, і 350 000 квартир в столиці. 

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