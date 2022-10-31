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Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії, загинула жінка

Ще одна жінка дістала поранення, вона в лікарні.

Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії, загинула жінка

Росіяни вночі масовано обстрілювали Дніпропетровську область. Вони застосовували ракетні системи залпового вогню, важку артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч масованих обстрілів… Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських «Градів»", - написав він.

В рзультаті обстрілів росіян загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка - поранена, вона у лікарні.

Також Резніченко повідомив, що в місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередачі.

У Кам’янському районі ворог ударив дронами - камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Зафіксовані серйозні руйнування.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини поранення отримала 73-річна жінка.

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