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Уранці окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині: поранено літню жінку

Пошкоджені приватні будинки.

Уранці окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині: поранено літню жінку
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Внаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровської області вранці 30 жовтня поранення отримала 73-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ранком росіяни знову вгатили по Нікопольському району. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Попередньо, одна людина поранена. Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки”, – написав Резніченко.

 

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів вночі 30 жовтня загорілося підприємство з вивезення відходів на Дніропетровщині. Пошкоджено десять приватних будинків, люди не постраждали.

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