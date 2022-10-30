Пригожин вербує в'язнів для будівництва на окупованих територіях, - британська розвідка

Зараз до ПВК Вагнера приймають в тому числі засуджених із ВІЛ.

Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ЧВК Вагнера

Завербовані у російських тюрмах до приватної військової кампанії Вагнера, ймовірно, будуть залучені до будівництва так званої «лінії Пригожина» - системи оборонних укріплень на Донбасі.

Про це у Twitter повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

В британській розвідці зазначають, що роль групи Вагнера значно змінилася після вторгнення Росії в Україну. Якщо під час попередніх конфліктів він дотримувався відносно високих стандартів набору до ПВК, то зараз туди приймають в тому числі засуджених із такими серйозними захворюваннями, як ВІЛ і гепатит С.

«Прийом ув’язнених із серйозними медичними проблемами підкреслює підхід, який тепер надає пріоритет кількості, а не досвіду чи якості», - зазначають аналітики.

Плани Пригожина створити 200-кілометрову оборонну лінію на сході України потребувала б великої робочої сили, тому існує ймовірність того, що деякі новобранці спочатку будуть залучені до будівельних робіт.

Нагадаємо, що спецпідрозділ "Хорт" заявив про ліквідацію заступника начальника штабу ПВК "Вагнера". Його імʼя не повідомляється.