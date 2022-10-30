Їх розподілять по областях країни.

Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів, які розподілять по областях країни.

Про це посольство Німеччини в Україні повідомило у Твіттері.

“14 генераторів для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні”, – написало посольство у Твіттері.

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги за фінансування німецького МЗС.

Нагадаємо, Міністерство оборони Іспанії оголосило про передання Україні п’яти електрогенераторів.