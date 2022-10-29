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Окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Під ворожим вогнем були 5 громад. 

Окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Обстріли Сумщини, ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Росіяни протягом дня 7 разів обстріляли прикордоння Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Загалом було 38 приходів із артилерії, мінометів та скидали вибухівку з квадрокоптера.

Під ворожим вогнем були 5 громад. 

А саме:

  • по Білопільській громаді русня била з артилерійської гармати «НОНА» 2С9. Зафіксували 16 приходів,
  • Середино-Будська громада: на цій території рашисти обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи,
  • Есманська громада: тут також використовували міномети по околицям одного з сел (4 приходи),
  • Краснопільська громада: по одному з сел рашисти тричі вдарили з САУ, а згодом скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій,
  •  по Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120мм калібру. Спочатку це було 8 приходів. І згодом ще 2 міни по тих же населених пунктах.

У всіх випадках без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, протягом дня 28 жовтня росіяни випустили по трьом громадам Сумської області 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії

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