Окупанти сім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Росіяни протягом дня 7 разів обстріляли прикордоння Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Загалом було 38 приходів із артилерії, мінометів та скидали вибухівку з квадрокоптера.
Під ворожим вогнем були 5 громад.
А саме:
- по Білопільській громаді русня била з артилерійської гармати «НОНА» 2С9. Зафіксували 16 приходів,
- Середино-Будська громада: на цій території рашисти обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи,
- Есманська громада: тут також використовували міномети по околицям одного з сел (4 приходи),
- Краснопільська громада: по одному з сел рашисти тричі вдарили з САУ, а згодом скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій,
- по Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120мм калібру. Спочатку це було 8 приходів. І згодом ще 2 міни по тих же населених пунктах.
У всіх випадках без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, протягом дня 28 жовтня росіяни випустили по трьом громадам Сумської області 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії.