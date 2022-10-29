На заяву Росії про вихід зі зернової угоди потрібна жорстка міжнародна реакція, зокрема на рівні G20, – Зеленський

На заяву Росії про вихід зі зернової угоди потрібна жорстка міжнародна реакція – як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема “Великої двадцятки”.
Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.
“Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у “двадцятці”. Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом”, – зазначив він.
Зеленський додав, що Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи.
“Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього”, – йдеться у зверненні.
Президент підкреслив, що Україна була і може бути й надалі бути одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.
“Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти. Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством”, – додав він.
“Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу… Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Я підкреслюю: це рішення було ухвалене Росією очевидно у вересні. Тільки про це може свідчити ця черга із суден із продовольством у морі”, – каже він.
Зеленський додав, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах, які гарантують безпеку зерновому коридору.