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Військові збили ракету "Іскандер", яка летіла на Запоріжжя

Солдата-оператора ПЗРК представлять до нагороди.

Військові збили ракету "Іскандер", яка летіла на Запоріжжя
Комплекс «Іскандер»
Фото: defence-ua.com

Українські військові у суботу, 29 жовтня, збили російську ракету "Іскандер-К", яка летіла на Запоріжжя.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Ще одна крилата ракета з Ростову не досягла своєї цілі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя. В результаті підриву ракета змінила курс та впала на безлюдному місці. Вказано, що за вмілі й своєчасні дії солдата-оператора ПЗРК представлять до нагороди.

Нагадаємо, що 29 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі.

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