Мобілізованих окупантів поселили у квартирах у Сєвєродонецьку, - Гайдай

Мобілізовані російські солдати, яких у великій кількості привезли до тимчасово захоплених Рубіжного та Сєверодонецька на Луганщині, розселяються в залишених українцями квартирах.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.

"У Рубіжне та Сєвєродонецьк завезли багато російських військ. Зараз вони за допомогою колаборантів знаходять порожні квартири і розселяють там своїх військових", - розповів він.

За словами Гайдая, Сєвєродонецьк за чотири місяці постійних обстрілів вщент зруйновано. Його вже неможливо використовувати як фортецю. Тим більше, в місті дуже складна гуманітарна ситуація, до житлових будинків неможливо подати електрику, газ, воду.

"Російського м’яса" їх командуванню не шкода взагалі, але вони все ж хочуть пожити в більш комфортних умовах ніж на полі, в наметах під постійними зливовими дощами", - додав очільник обладміністрації.

Нагадаємо, що 27 жовтня Гайдай заявив, що росіяни намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але всі наступи були відбиті Силами оборони.