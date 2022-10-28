Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час звільнення селища Невського на Луганщині знищили 34 росіян, трьох взяли у полон, - розвідка

На завданні загинув український розвідник.

Під час звільнення селища Невського на Луганщині знищили 34 росіян, трьох взяли у полон, - розвідка
Фото: скріншот відео

Під час звільнення селища Невського, що в Луганській області, було знищено 34 росіян, три кулеметні розрахунки, а трьох рашистів захопили в полон.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Група "Кедр" Головного управління розвідки Міністерства оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 Бригади Збройних Сил України звільнила селище Невське Луганської області. В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів", - розповіли в розвідці.

За інформацією ГУР, уцілілі загарбники покинули бронетехніку та відступили з населеного пункту.

Українським захисникам дісталися військовий КАМАЗ з боєкомплектом, а також дві бойові машини піхоти.

На жаль, під час наступу загинув розвідник Владислав Кравець. У ГУР підкреслили, що воїн ціною свого життя знищив ворожий розрахунок.

Нагадаємо, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне у Запорізькій області знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. А в районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори було поранено до 110 військовослужбовців росармії.

Українська авіація уразила упродовж доби 20 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також