Під час звільнення селища Невського, що в Луганській області, було знищено 34 росіян, три кулеметні розрахунки, а трьох рашистів захопили в полон.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Група "Кедр" Головного управління розвідки Міністерства оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 Бригади Збройних Сил України звільнила селище Невське Луганської області. В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів", - розповіли в розвідці.

За інформацією ГУР, уцілілі загарбники покинули бронетехніку та відступили з населеного пункту.

Українським захисникам дісталися військовий КАМАЗ з боєкомплектом, а також дві бойові машини піхоти.

На жаль, під час наступу загинув розвідник Владислав Кравець. У ГУР підкреслили, що воїн ціною свого життя знищив ворожий розрахунок.

Нагадаємо, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне у Запорізькій області знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. А в районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори було поранено до 110 військовослужбовців росармії.

Українська авіація уразила упродовж доби 20 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян