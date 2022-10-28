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Директорові одного з підприємств Укроборонпрому, якого піймали на хабарі, призначили 2,6 млн грн застави

Термін дії ухвали суду - до 29 грудня.

Директорові одного з підприємств Укроборонпрому, якого піймали на хабарі, призначили 2,6 млн грн застави
Фото: ukrainepravo.com

Директору одного з приладобудівних підприємств, що входить до складу Укроборонпрому, 28 жовтня обрали запобіжний захід у вигляді застави. Її сума становить 2,6 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Посадовця підозрюють у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2,44 млн гривень.

"Заслухавши доводи сторін, суд ухвалив задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,6 млн гривень. Також на підозрюваного покладено такі обов’язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місяця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон", - розповіли в САП.

Термін дії ухвали - до 29 грудня.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала нині свого співробітника-шахрая за вимагання хабара.

Нещодавно ВАКС арештував екснардепа, який пропонував 22 млн євро міському голові Дніпра.

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