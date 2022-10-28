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СБУ затримала власного співробітника-шахрая за вимагання хабаря

Зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів за «вирішення питання», не маючи реального впливу на розслідування справи.

СБУ затримала власного співробітника-шахрая за вимагання хабаря
Фото: СБУ

Підрозділ внутрішньої безпеки викрив недоброчесного співробітника у Головному Управлінні СБУ в Києві та області. В результаті спільної спецоперації СБ України та ДБР його було затримано «на гарячому» - під час отримання другого траншу хабаря за «вирішення питання» в одному з кримінальних проваджень в розмірі 30 тис. доларів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів. За це обіцяв нібито повернути вилучене майно, яке слугувало доказовою базою в одному з проваджень і «закрити справу». При цьому він не мав жодного стосунку до даного провадження та не міг вплинути на розслідування і насправді займався шахрайством», - йдеться у повідомленні.

Саме під час отримання «завдатку» його затримали правоохоронці.

Наразі за процесуального керівництва Офісу генпрокурора йому повідомлено про підозру за ст. 190 КК України (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За словами в.о. Голови СБУ Василя Малюка, очищення Служби наразі є одним із пріоритетів у діяльності СБУ.

Раніше СБУ затримала посадовця прокуратури, який за гроші "гарантував" оформлення інвалідності. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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