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Керівництво “Мотор Січі” підозрюють у постачанні військових товарів для російської авіації

Президент В'ячеслав Богуслаєв та начальник департаменту підприємства діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації “Ростех”, заявили у СБУ.

Керівництво “Мотор Січі” підозрюють у постачанні військових товарів для російської авіації
Вячеслав Богуслаев
Фото: belaruspartisan.by

Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

Про це повідомив сайт СБУ.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання підприємством товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Фото: ssu.gov.ua

“За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації “Ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для Збройних сил Росії”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Фото: ssu.gov.ua

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

  • Мі-8АМТШ-ВН “Сапсан”;
  • КА-52 “Алігатор”;
  • Мі-28Н “Нічний мисливець”.

Фото: ssu.gov.ua

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками. Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли “замовлення” українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони, зазначили у спецслужбі. 

Фото: ssu.gov.ua

Проте після одержання військової продукції “посередники” переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

Під час розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Фото: ssu.gov.ua

Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у грудні 2019 року В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій "Мотор Січі" китайським компаніям.

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