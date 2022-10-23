Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.
Про це повідомив сайт СБУ.
Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 111-2 (пособництво державі агресору).
Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання підприємством товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
“За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації “Ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для Збройних сил Росії”, – йдеться у повідомленні.
Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:
- Мі-8АМТШ-ВН “Сапсан”;
- КА-52 “Алігатор”;
- Мі-28Н “Нічний мисливець”.
Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками. Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли “замовлення” українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони, зазначили у спецслужбі.
Проте після одержання військової продукції “посередники” переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.
Під час розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у грудні 2019 року В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій "Мотор Січі" китайським компаніям.