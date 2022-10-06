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Повідомлено про підозру трьом харків’янам, які видали за комбікорм для тварин 1,5 т макової соломки, – Офіс генпрокурора

Під час слідчих дій правоохоронці виявили на території складського приміщення у Харкові підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту.

Повідомлено про підозру трьом харків’янам, які видали за комбікорм для тварин 1,5 т макової соломки, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, харків’янин, перебуваючи у Запоріжжі, відправив собі до Харкова посилку – 1,5 т сировини для виготовлення наркотиків під виглядом комбікорму для тварин.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"4 жовтня він приїхав забирати посилку зі своїми двома спільниками. «Комбікорм», розфасований у 60 полімерних мішків, чоловіки почали складати у мікроавтобус, але довантажити його їм не вдалось. Правоохоронці затримали їх та під час огляду виявили у мішках 1,5 т макової соломки", – йдеться у повідомленні.

Під час подальших слідчих дій правоохоронці виявили на території складського приміщення у Харкові підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова трьом харків’янам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали наркодилера з товаром на 1,5 млн гривень. Він збував наркотики через поштові відправлення та заклади лише перевіреному колу клієнтів.

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