Судді Касаційного госпсуду не змогли звільнити з посади голови суддю з російським паспортом

Судді Касаційного госпсуду не набрали голосів за звільнення судді і російського громадянина Львова Б.Ю. з посади голови Касаційного господарського суду.

Про це повідомив у Facebook голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"Судді Касаційного госпсуду не набрали голосів за звільнення російського громадянина Львова з посади голови. Попри те, що СБУ сьогодні прямо підтвердила факт російського громадянства. Тобто більшість господарських суддів ВС цілком влаштовує на посаді голови росіянин-корупціонер", – йдеться у повідомленні.

Питання дострокового звільнення судді Львова Б.Ю. з посади голови вирішувалося сьогодні на зборах суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, за результатами перевірки Служба безпеки України встановила, що суддя Верховного Суду Львов Богдан Юрійович має паспорт громадянина Російської Федерації.

Наявність російського паспорта була встановлена журналістами "Схем". Потім перевірку почали правоохоронні органи.