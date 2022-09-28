На Черкащині на 17 млн грн арештовано активи підприємств, у яких має частки росіянин

Він є співзасновником російської компанії, що виконує державні замовлення для підприємств оборонної сфери.

У Черкаській області на понад 17 мільйонів гривень арештовано активи підприємств, власником яких є росіянин. Їх передано до Нацагентства з повернення активів.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області та слідчі слідчого управління обласної поліції продовжують проводити заходи для запобігання виведенню до країни-агресора коштів, які можуть використовуватися для фінансування окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань”, – йдеться у повідомленні.

Так, поліцейські встановили низку підприємств, у яких громадянин РФ має частки у статутних капіталах. Діяльність цих товариств пов’язана з гуртовою торгівлею хімічної продукції, більша частина якої імпортується з Росії. Відтак кошти виводилися на рахунки компаній країни-окупанта.

Крім того, росіянин є співзасновником компанії РФ, яка виконує державні замовлення для підприємств оборонної сфери.

На корпоративні права товариств накладено арешт.

Наразі арештовані активи на загальну суму понад 17 млн грн передано в комерційне управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо, на початку вересня у Львові арештували корпоративні права мережі відомих готелів і нерухомість на суму понад 55 мільйонів гривень. Їхнім власником є громадянин Росії.