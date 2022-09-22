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Повідомлено про підозру псевдокерівникам Запорізької зернової компанії, які вивозили до РФ крадений урожай, – Офіс генпрокурора

Вони організували захоплення елеваторів, конфіскували продукцію, а також скуповували у населення зерно за заниженими цінами.

Повідомлено про підозру псевдокерівникам Запорізької зернової компанії, які вивозили до РФ крадений урожай, – Офіс генпрокурора
Елеватор (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України та двом громадянам РФ в організації діяльності зернової компанії та постачанні до держави-агресора викраденого українського урожаю.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин РФ очолив так зване державне унітарне підприємство "Державний зерновий оператор", де зберігалося понад 42 000 т зерна. Разом зі своїм "заступником", теж громадянином РФ і місцевим колаборантом, вони організували захоплення елеваторів, конфіскували продукцію, а також скуповували у населення зерно за заниженими цінами.

"В подальшому ця сільськогосподарська продукція транспортувалася до тимчасово окупованої території Криму, а також поставлялася покупцям на території РФ – ТОВ «Кубань-Форвард» і ТОВ «Компания «Апрель» (м. Краснодар)", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ.

Нагадаємо, раніше посол України в Лівані Ігор Осташ заявляв про те, що крадене українське зерно перевозять 87 суден. Серед них були здебільшого ліванські та російські.

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