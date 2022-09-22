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КНДР заперечила продаж Росії зброї і боєприпасів: "Не експортували і не плануємо"

Водночас посадовець Міністерства оборони заявив, що Пхеньян має право на будь-які угоди, і ніхто не може його за це критикувати. 

КНДР заперечила продаж Росії зброї і боєприпасів: "Не експортували і не плануємо"
Фото: globallookpress.com

Північна Корея заперечила звіт американської розвідки щодо постачань озброєння Росії. Пхеньян звинуватив Вашингтон у поширенні "чуток" проти його іміджу, пише Washington Post.

"Ми ніколи не експортували зброю чи боєприпаси до Росії раніше і ми не плануємо робити це", – заявив високопосадовець Міністерства оборони КНДР.

Він вважає, що "США та інші ворожі сили" поширюють "чутки про збройну угоду між КНДР і Росією". 

Заяви посадовця оприлюднило Північнокорейське центральне новинне агентство у відповідь на зроблену на початку вересня заяву щодо купівлі Росією зброї у КНДР для використання її на війні проти України. 

Корейський чиновник водночас заявив, що Пхеньян має право на укладання будь-яких угод щодо озброєння і "ніхто не може критикувати це". 

Нагадаємо, американська газета New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки написала, що Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї

Закупівля озброєння в КНДР, яка сама роками перебуває під санкціями, свідчить, що західні санкції обмежили ланцюжки постачання до Росії та змусили Кремль звертатися до держав-вигнанців. 

7 вересня в Білому домі заявили, що Росія, потенційно може купувати у Північної Кореї мільйони боєприпасів, але жодних ознак того, що угода вже була укладена, немає.

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