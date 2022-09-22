Окупанти відправили школи Херсонської області на "канікули" через референдум, у Сумській – обстріляли три громади, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

Зранку було три влучання по Запоріжжю, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області протягом учорашнього дня росіяни обстрілювали три прикордонні громади – Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "прильотів" і три кулеметні черги. Вчора ввечері по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл (15 "прильотів"). Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату, поруч пошкоджено будівлі. З артилерії російські армійці обстріляли околиці Середино-Буди (13 "прильотів"). Пошкоджена підстанція та електромережа. На щастя, у всіх випадках люди не постраждали.

У Дніпропетровській області ворог знову атакував Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі загинула одна людина. У місті пошкоджені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газогони, лінії електропередач, дві лікарні, школа, футбольне поле, кілька адмінбудівель, кілька магазинів, ринок, стели на Алеї пам’яті. У Кривому Розі на ранок горіла двоповерхова будівля. Полум’я вже загасили. Ніхто не постраждав.

Учора увечері окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, зруйновано сім гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. Жертв і поранених немає. На території області від ворожих обстрілів страждали Чугуївський, Ізюмський, Куп’янський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Ситуація на об’єкті під контролем, загрози прориву дамби немає. За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранені пʼять людей, зокрема 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. У Харківському районі одну людину поранено. Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт двоє людей підірвалися на міні: одна загинула, одна поранена.

У Луганській області за минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка. Авіація Сил оборони завдала ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. У Сватівському районі, аби без свідків приховати інженерне обладнання, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Куземівка. На тимчасово окупованих територіях України військово-політичне керівництво РФ також оголосило часткову мобілізацію.

У Донецькій області вночі обстріляли населені пункти Мар’їнської громади (Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Максимільянівка). Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюються, обстріли тривають. Також був обстріл с. Диліївка Костянтинівської громади. Зранку зафіксовано два обстріли Авдіївки: з артилерії – центральної частини міста, з танків – старої частини міста. Вчора пізно ввечорі росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську – влучили у склад промислового підприємства. Часів Яр було обстріляно касетними снарядами. Дистанційне мінування. Область залишається без газу і частково – без води й електрики. За добу на Донеччині – пʼять загиблих, 13 поранених цивільних.

Уночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо – зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові будинки (вибиті вікна), газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру й театру, адміністративні будівлі. Також внаслідок нічного ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо – без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Сьогодні зранку в с. Калинівка Воскресенської громади внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа поштового відділення. Жертв та постраждалих немає.

Вчора вдень та сьогодні вночі зафіксовані обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Сьогодні вночі та зранку обстрілів зазнали села Широке та Червона Долина Широківської громади, поза межами населених пунктів. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора протягом дня під ворожим обстрілом було с. Полігон Шевченківської громади, смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає. Також завдавалися удари по Куцурубській громаді, артилерійські обстріли по прибережній зоні м. Очаків, внаслідок чого виникла пожежа на буксирі. Постраждалих немає. За інформацією ОК "Південь", протягом 21 вересня реактивними снарядами тричі атаковано район Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" в напрямку Парутиного. Минулося без жертв та постраждалих. Під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Постраждалих немає.

Ситуація у Херсонській області залишається складною, тривають бойові дії. Під ворожий вогонь потрапили Миролюбівка, Петрівка, Осокорівка, Нововознесенське, Потьомкине та Архангельське. Є руйнування серед цивільної інфраструктури, частина населених пунктів лишається без води та світла, які неможливо відновити через постійні обстріли.

За інформацією ОК "Південь", у небі над Чарівним знищено ворожий штурмовик Су-25. Наша авіація сім разів ударила ворожі цілі, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 210 вогневих завдань. Зокрема, уражено пункт управління ворожим військом у Бериславському районі, осередки сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, Дар'ївський міст та понтонну переправу біля Нової Каховки. Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колону військової техніки, що готувалася до переправи через Дніпро. Продовжується систематичне викрадення людей в окупованих населених пунктах області, захоплення приміщень. Згідно з наказом так званого міністра освіти і науки Херсонської області, у зв’язку з планами окупантів щодо референдуму у навчальних закладах оголошені канікули з 22 до 28 вересня.

Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більше 40 населених пунктів.