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У селі на Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, розстріляного у спину окупантом, – Офіс генпрокурора

Завдяки свідку вдалося встановити обставини злочину.

У селі на Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, розстріляного у спину окупантом, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками поліції ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час с. Макарове Золочівської ОТГ військовослужбовець РФ застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею села. Трагедія сталась на очах брата загиблого", – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що військовий стріляв з автоматичної зброї з прицілом, спочатку – по ногах чоловіка, а потім – йому в спину.

Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Досудове розслідування здійснюється за  фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на Харківщині виявили чергову катівню російських окупантів. Її облаштували в напівпідвальному приміщенні поліції Куп’янська. В розрахованій на чотирьох осіб камері утримували понад два десятки полонених.

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