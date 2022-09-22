З російського полону повернувся співробітник Служби безпеки України з позивним "Бурий", який разом з іншими захисниками до останнього боронив Маріуполь на "Азовсталі". Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Сьогодні ми повернули співробітника СБУ, який до останньої хвилини пліч-о-пліч з «Редісом» боронив «Азовсталь». Перед тим як потрапити до ворожого полону, він встиг з дотриманням вимог конспірації передати нам свої шеврони. Для мене велика честь – особисто повернути ці шеврони як символ вашого повернення до команди Служби безпеки... Ці шеврони з нашою символікою, і ворог не мав їх бачити. Ви повністю виконали військовий і професійний обов’язок, ви – той, хто буде далі разом з нами розбудовувати Службу безпеки", – привітав бійця т.в.о. голови СБУ Василь Малюк.

До повномасштабного вторгнення Росії "Бурий" працював у другому управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях із дислокацією в Маріуполі. Він займався протидією незаконним збройним формуванням так званої ДНР.

"Коли ворог пішов штурмом, «Бурий» разом з іншими колегами став на захист рідного міста. Координуючись зі штабом полку «Азов», він продовжив виконувати свою роботу: викривав російські агентурні мережі, коригувальників вогню та зрадників. Завдяки його роботі було отримано важливу інформацію від захоплених у полон окупантів, виявлено місця утримання українських полонених та ідентифіковано особи їхніх катів. Пізніше разом із бійцями ЗСУ «Бурий» брав участь у розмінуванні дороги, якою мали вивозити поранених", – зазначили в СБУ.

Серед захисників "Азовсталі" були й інші співробітники СБУ. Так, після удару бомби по одному з бункерів заводу зникли безвісти Василь Богач та Олександр Супрунов, колишній боєць ЦСО "А" СБУ в Донецькій області. Самого ж "Бурого" у квітні було поранено після танкового обстрілу.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня з російського полону повернулися захисники "Азовсталі", серед них – лідери полку "Азов". 200 захисників були обміняні на Медведчука. Пʼятеро командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни, але їм дозволено бачитись із рідними.

Росія також звільнила з полону громадян США Олександра Друке й Енді Гейна. Обмін полоненими було здійснено за посередництва Саудівської Аравії.

За даними СБУ, з початку війни з російського полону повернули 802 бранців. Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що Україна разом із союзниками працює над обміном полонених у форматі "всіх на всіх".