Україна працює над обміном "всіх на всіх", а ЗСУ щодня збільшують "обмінний фонд", – Костін

Україна разом із союзниками працює над обміном полонених із Росією у форматі "всіх на всіх".

Про це повідомив у Telegram генеральний прокурор Андрій Костін.

Так він прокоментував повернення українських військовослужбовців з полону. Костін зазначив, що в обмін на життя та свободу своїх захисників Україна віддала кума Путіна Віктора Медведчука. Він наголосив, що досудове розслідування щодо нього завершено, а свідчення – задокументовані.

"Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія", – сказав Костін.

Генпрокурор підкреслив, що держава пам’ятає про всіх, хто залишається в полоні, і разом із союзниками Україна працює над обміном "всіх на всіх". Успіхи Збройних сил України у контрнаступі щодня збільшують "обмінний фонд".

"Зі свого боку, Офіс генерального прокурора докладає максимум зусиль для повернення додому українських героїв. Ми шануємо пам’ять всіх, хто загинув у цій війні, та довіку вдячні тим, хто віддав своє найдорожче – життя – за наші життя та свободу. Ми не залишимо без покарання жоден воєнний злочин РФ. Усі будуть розслідувані, а злочинці отримають покарання", – додав Костін.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня з російського полону повернулися захисники "Азовсталі", серед них – лідери полку "Азов". 200 захисників були обміняні на Медведчука. Пʼятеро командирів "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни, але їм дозволено бачитись із рідними.

Росія також звільнила з полону громадян США Олександра Друке й Енді Гейна. Обмін полоненими було здійснено за посередництва Саудівської Аравії.

За даними СБУ, з початку війни з російського полону повернули 802 бранців.