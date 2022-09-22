Головне за ніч. Четвер, 22 вересня

Повернення 215 полонених, "формула миру" від Зеленського, відбиті атаки противника на Донеччині, нічні ворожі обстріли.

Із російського полону повернулись 215 людей. Це стало можливим у результаті великого обміну полоненими, який пройшов у декілька етапів і у різних локаціях.

Звільнено зокрема 108 бійців полку "Азов" та інших формувань Національної гвардії України, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, територіальної оборони ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.

“Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А пʼять героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу”, – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Голова ОП додав, що серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже перебувають в місті Ер-Ріяд (столиця Саудівської Аравії). За інформацією ЗМІ, серед звільнених полонених – п'ятеро громадян Великобританії, двоє – США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії.

Подробиці, перелік прізвищ і світлини, на які не можна дивитись спокійно, – в нашій новині.

П’ять командирів полку “Азов” до кінця війни перебуватимуть у Туреччині, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Це командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.

“Майже всі звільнені вже на території України, окрім п’ятьох командирів “Азова””, – зазначив Зеленський.

Це передбачено домовленостями, досягнутими раніше із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Українські герої перебуватимуть під його особистими гарантіями захисту.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі під час засідання Генеральної Асамблеї ООН представив формулу миру, яка може спрацювати для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах.

“Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми побачили, хто єдиний хоче війни. Я звертаюсь від імені держави, яка змушена захищатись. Але яка має формулу миру. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку і територіальну цілісність, гарантує безпеку і передбачає рішучість”, – заявив він.

Якими є пʼять пунктів формули миру – у новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу ворог завдав по Україні вісім ракетних та 16 авіаційних ударів. Російські війська також обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, чотири опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 55 510 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни вночі обстрілювали спальні райони Харкова і завдали третього за добу удару по Запоріжжю. Є загиблий, пʼятеро людей поранено.

А згодом з’явилося повідомлення, що російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових.

Цієї ночі ворожа армія знову била по Нікопольському і Криворізькому районах Дніпропетровської області. В Нікополі загинув чоловік 35 років.

Росіяни били з "градів" – по центральних кварталах міста випустили близько 20 снарядів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті… Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали", – написав Резніченко.

У ніч проти четверга потужних обстрілів зазнав Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура.

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