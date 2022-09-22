Це передбачено домовленостями, досягнутими з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед них: командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина") і виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина").

“Майже всі звільнені вже на території України, окрім п’ятьох командирів “Азова””, – зазначив він.

Це передбачено домовленостями, досягнутими раніше з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Українські герої перебуватимуть під його особистими гарантіями захисту.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зараз є поряд із п’ятьма “азовцями”.

Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

200 наших героїв обміняли на підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Серед звільнених є 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю.