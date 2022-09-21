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Росія знову обстріляла Харків, - Терехов

Рашисти вдарили по житловій забудові.

Росія знову обстріляла Харків, - Терехов
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Російські загарбники ввечері 21 вересня завдали ударів по Харкову.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

За його словами, під обстріл потрапив Київський район міста, житлова забудова.

"За попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поруч із будинками. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, підрозділи ДСНС працюють на місцях влучань. 

Керівник ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги та максимально перебувати у місцях убезпечення.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російська армія обстріляла ракетами Холодногірський район Харкова. Під удари потрапили багатоповерхові житлові будинки. А вночі 17 вересня одна з ворожих ракет влучила у підприємство в Індустріальному районі міста.

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