Три оселі було пошкоджено від розривів снарядів.

Російські окупаційні війська обстріляли нині прикордонне село Волфино Білопільської громади Сумщини.

Про це повідомив у соцмережах керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, загарбники випустили десять мін, які прилетіли на будинки мирних жителів.

"Як наслідок, три оселі пошкоджені від розривів снарядів. Один будинок згорів. За попередніми даними, жертв серед місцевих мешканців немає", - додав Живицький.

Масштаби руйнувань встановлюють.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня в Сумській області пролунало 13 вибухів, спричинених, за попередніми даними, ствольною артилерією.

Напередодні по території області було зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ а також пʼять кулеметних черг.