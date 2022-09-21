Денис Шмигаль зустрівся із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Європа підтримує Україну як фінансово, так і дипломатично.

Сьогодні, 21 вересня, відбулась зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Обговорили експорт українського зерна та рекомендації робочої групи Єрмака-Расмуссена щодо гарантій безпеки для України”, - повідомив Шмигаль.

Він також подякував Мішелю за підтримку виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 5 млрд євро, що значно підсилить фінансову стійкість нашої держави.

Денис Шмигаль підкреслив, що наслідки розв’язаної Росією війни в Україні відчув увесь світ, і тому він має разом зупинити РФ та примусити її покинути територію України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку (США). Зокрема, дружина президента закликала Гутерреша сприяти у звільненні з російського полону українських жінок і медиків, які, згідно з Женевськими конвенціями, не вважаються комбатантами. Серед полонених є вагітні та мами маленьких дітей.