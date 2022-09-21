У п'ятницю в ЄС почнуть консультації щодо нових санкцій проти Росії, - Politico

Серед запропонованих санкцій - обмеження цін на російську нафту, додаткові списки фізичних осіб, заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.

Європейська комісія через декілька днів розпочне консультації з представниками країн-членів ЄС щодо нового пакету санкцій проти Росії, повідомляє Politico.

Єврокомісія обговорить пропозиції нових обмежувальних заходів у п'ятницю, прокоментували виданню дипломати ЄС.

Серед запропонованих санкцій - обмеження цін на російську нафту, додаткові списки фізичних осіб, заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.

Обмеження цін на нафту наразі обговорюють країни Великої сімки. За даними видання США тиснуть на Євросоюз, аби домогтися прогресу в цьому питанні до того, як у грудні вступить в дію заборона ЄС на імпорт нафти РФ.

Нагадаємо, нещодавно Державний департамент США запровадив санкції проти російських урядовців, юридичних осіб оборонного та високотехнологічного секторів та проксі країни-агресора.

Тим часом Швейцарія цього року різко збільшила закупівлю російського золота. Його імпорт до цієї країни зріс до максимуму з 2020 року.