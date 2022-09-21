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У Саудівську Аравію з Росії прибув літак з 10 іноземцями, полоненими на війні в Україні

Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман

У столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав, передає Saudi Press Agency.

Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих.

За інформацією SPA, серед звільнених полонених - п'ятеро громадян Великобританії, двоє - США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії.

Визволених переведуть у їхні країни.

Нагадаємо, на початку вересня ще 14 українських захисників, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Серед звільнених – офіцер і військовий парамедик.

Раніше Україна повернула тіла 19 загиблих захисників. Процес повернення відбувся відповідно до норм Женевської конвенції.

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