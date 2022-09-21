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Литва приводить Сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності через російську мобілізацію

Литовське військо готове запобігти будь-яким провокаціям. 

Литва приводить Сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності через російську мобілізацію
Фото: marijampole.lt

Литва приводить у стан підвищеної готовності Сили швидкого реагування через оголошену в Росії мобілізацію.

Про це в твіттері повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

"Оскільки військова мобілізація Росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", – написав він.

Латвія тим часом оголосила, що не буде відкривати кордони для російських ухилянтів і давати їм гуманітарні візи. В країні з 19 вересня чинна заборона на вʼїзд громадян Росії в усіх випадках включно з туризмом, окрім випадків крайньої необхідності. 

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію, в ході якої мають призвати 300 000 осіб. Російська влада обіцяє, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом і тих, у кого є військові спеціальності. Їм також обіцяють додаткову підготовку.

Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України. 

За дезертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність. 

Після оголошення мобілізації росіяни за кілька хвилин розкупили прямі квитки з Москви і Петербурга до Стамбула, Єревана і Тбілісі. Російські громадські організації анонсували масові протести на сьогоднішній вечір у центрах усіх міст. 

Окрім повідомлення про мобілізацію, Путін сьогодні також висловив підтримку псевдореферендумів на захоплених частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Окупанти з 23 до 27 вересня будуть фальшувати опитування щодо незаконного приєднання української території до Росії. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію, зазначив, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство і спецзагони для "опущених" у ПВК. 

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