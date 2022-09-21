В ході часткової мобілізації Кремль збирається призвати близько 300 000 осіб

У ході часткової мобілізації, яку сьогодні оголосив президент РФ Володимир Путін, збираються призвати близько 300 000 осіб.

Про це оголосив міністр оборони Сергій Шойгу. Він стверджує, що мобілізуватимуть лише тих, хто вже відслужив, має військову спеціальність і бойовий досвід.

За його словами, мобілізаційний ресурс Росії становить понад 25 млн осіб, частковій мобілізації підлягають більше 1%. Чим мобілізованих будуть озброювати – не уточнив.

Студентів і строковиків обіцяли не мобілізувати. Увʼязнених і хворих теж мобілізувати не повинні. Те, що призваних відправляють на війну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.

Традиційно російський посадовець звинуватив західні країни. Він сказав, що Росія воює не лише з Україною, а й з "колективним Заходом".

Нагадаємо, у зверненні Путін головними цілями війни, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", назвав Луганську і Донецьку області. У разі "загрози Росії" він пригрозив ядерною зброєю.

Щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України Путін сказав, що він підтримує їх "приєднання" до Росії.

20 вересня окупанти майже одночасно озвучили дати проведення псевдореферендумів щодо незаконного приєднання до Росії захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Ці фейкові заходи заплановані з 23 до 27 вересня. Російські біржі на цю інформацію відреагували різким падінням акцій. Крім того, російський парламент вчора криміналізував добровільну здачу в полон. До оголошення часткової мобілізація Кремль намагався назбирати військових серед увʼязнених, які відбувають покарання.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєр-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України.

За даними американської розвідки, Росія готувала "референдум" ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій.