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"Україна має право звільняти свої території і звільнятиме їх", – Кулеба про псевдореферендуми РФ

"Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять".

"Україна має право звільняти свої території і звільнятиме їх", – Кулеба про псевдореферендуми РФ
Фото: EPA/UPG

Проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю.

Про це заявив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", – наголосив міністр закордонних справ.

 

Нагадаємо, сьогодні нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня. Коли саме – невідомо. 

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