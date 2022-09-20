Депутати створили ТСК щодо розслідування фактів нецільового використання гуманітарної допомоги

Сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) із питань розслідування порушень використання гуманітарної допомоги.

За постанову проголосували 273 нардепа, передає кореспондент LB.

ВР на пленарному засіданні 20 вересня прийняла постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави".

"Це вже 24 ТСК, яку утворили в цій Раді. Ефективність, думаю, вам і без мене зрозуміла", – написав у Тelegram нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Очолив ТСК народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Козир – колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації з 1 березня до 26 жовтня 2021 року, в.о. голови Херсонської обласної державної адміністрації з 3 грудня 2020 до 1 березня 2021 року.

У пояснювальній записці нагадується, що завдяки допомозі міжнародних організацій, вітчизняних підприємств та організацій, волонтерів, а також просто небайдужих громадян України місцеві громади отримують значну допомогу, зокрема у вигляді гуманітарної допомоги.

"Водночас є випадки порушень законодавства України щодо отримання, розподілу, транспортування, зберігання та нецільового використання гуманітарної допомоги. Серед таких резонансних порушень варто зазначити про випадки розкрадання майна, а саме: 22 морських контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів гуманітарної допомоги у Запорізькій області, про які писали ЗМІ та повідомлялось НАЗК", – пояснюють нардепи.

Також непоодинокими є випадки, коли гуманітарна допомога не роздається своєчасно та псується на складах.

ТСК дозволить "здійснити парламентський контроль за отриманням, транспортуванням, зберіганням та використанням, призначенням гуманітарної та іншої допомоги", – прогнозують автори постанови.

Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін у інтервʼю LB.ua заявив про те, що спланованої операції щодо псевдоволонтерів та псевдогуманітарної допомоги немає. Однак є дуже багато інформації про різні зловживання, які стосуються гуманітарної допомоги, і правоохоронці опрацьовують ці дані.