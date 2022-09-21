Полковнику Росгвардії повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими на Херсонщині, – Офіс генпрокурора

За його вказівкою окупанти застосували фізичні та психологічні тортури до затриманих місцевих мешканців.

Повідомлено про підозру заступнику начальника управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Ростовській області, полковнику поліції, який з березня 2022 року на території тимчасово окупованої Херсонщини здійснює керівництво військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, у квітні 2022 року за його вказівкою окупанти застосували фізичні та психологічні тортури до двох затриманих місцевих мешканців, щоб отримати від них інформацію щодо причетності до ЗСУ, місць знаходження українських захисників та сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Декілька днів чоловіків утримували в захопленій адмінбудівлі ГУ НП в Херсонській області, а також у місцевому слідчому ізоляторі, де систематично били кийками, погрожували розправою та застосовували електричний струм. При цьому російські військові намагалися схилити полонених до співпраці, пропонуючи їм посади в псевдоправоохоронних органах.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури полковнику Росгвардії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, повідомлено про підозру російському військовому, який розстріляв автомобіль із родиною. Внаслідок злочинних дій загинула цивільна жінка і троє людей зазнали поранень.