Хасиди з Росії не приїдуть на святкування Рош га-Шана до Умані

"В українських правоохоронців до них може виникнути багато питань".

Цього року кілька десятків родин хасидів із Росії не приїдуть на святкування Рош га-Шана до Умані.

Про це розповів представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін, пише "Укрінформ".

"Хасидів із Росії цього року в Умані не буде. Це я так думаю. Звісно, вони дуже хотіли приїхати, щоби здійснити паломництво, але розуміють, що цього року краще не їхати. Ми їм розповідали, що в українських правоохоронців до них може виникнути багато питань. Фактично, їх не пустять в Україну. Тоді для чого їхати, щоби витратити гроші й не потрапити до Умані? Вони це зрозуміли", – пояснив Хаїм Хазін.

Він додав, що цього року в Умані будуть гості з Казахстану, Туреччини і Аргентини. Щороку з РФ до Умані приїздило кілька десятків родин хасидів.

Нагадаємо, до Умані для святкування Рош га-Шана прибули вже 4000 паломників-хасидів. Для вʼїзду в Україну громадянам Росії потрібні візи.