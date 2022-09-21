У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Після підриву Томіліної “віджатий” ХДУ припинив "навчання", – Хлань
Після підриву Томіліної “віджатий” ХДУ припинив "навчання", – Хлань
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Хасиди з Росії не приїдуть на святкування Рош га-Шана до Умані

"В українських правоохоронців до них може виникнути багато питань".

Хасиди з Росії не приїдуть на святкування Рош га-Шана до Умані
Фото: EPA/UPG

Цього року кілька десятків родин хасидів із Росії не приїдуть на святкування Рош га-Шана до Умані.

Про це розповів представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін, пише "Укрінформ".

"Хасидів із Росії цього року в Умані не буде. Це я так думаю. Звісно, вони дуже хотіли приїхати, щоби здійснити паломництво, але розуміють, що цього року краще не їхати. Ми їм розповідали, що в українських правоохоронців до них може виникнути багато питань. Фактично, їх не пустять в Україну. Тоді для чого їхати, щоби витратити гроші й не потрапити до Умані? Вони це зрозуміли", – пояснив Хаїм Хазін.

 

Він додав, що цього року в Умані будуть гості з Казахстану, Туреччини і Аргентини. Щороку з РФ до Умані приїздило кілька десятків родин хасидів.

Нагадаємо, до Умані для святкування Рош га-Шана прибули вже 4000 паломників-хасидів. Для вʼїзду в Україну громадянам Росії потрібні візи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також