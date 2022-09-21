Російські військові продовжують обстріли по всій лінії фронту Донецької області – від межі із Запорізькою областю до межі з Луганщиною.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно із повідомленням, у Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле, Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив на подвір’я одного з будинків. Інформація про постраждалих і обсяги руйнувань уточнюється.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

"У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому – влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, у тому числі дві дитини. Ще одна людина може бути під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію", – йдеться у повідомленні.

Всю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади, постраждалих немає.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

У Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюються. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл – пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.