Головне за ніч. Середа, 21 вересня

Мобілізація в Росії, виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Харкова, Дніпропетровщини і Запорізької АЕС.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Він уже підписав указ. Надсилання людей на війну він назвав "необхідники кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.

Для повідомлення про фактичну мобілізацію росіян на війну кремлівський володар у зверненні традиційно використовував наратив "загрози Заходу" для Росії.

За його словами, мобілізуватимуть тих, хто перебуває в запасі, хто вже служив, має військові спеціальності та досвід. Однак у підписаному законі такого формулювання нема. Він також пообіцяв росіянам, що їх забезпечать підготовкою. Втім строковиків до кордону України з Ленінградської області російська влада зараз перекидає і без завершення навчань.

Головними цілями війни, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", Путін назвав Луганську і Донецьку області. Щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України заявив, що підтримує їх "приєднання" до Росії.

Путін прагне анексії окупованих територій, щоб оголосити контрнаступ українських військ нападом на територію Російської Федерації, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW вважають, що Кремль використає сфальсифіковані результати фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії.

В ISW також переконані, що плани Кремля з анексії націлені, насамперед, на внутрішню аудиторію: Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

Україна вже допомагає країнам, які не можуть самостійно забезпечити себе агропродукцією, і продовжить надалі бути гарантом продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй. Зокрема, ми вже допомагаємо Сомалі й Ефіопії і готові експортувати і допомагати іншим державам, незалежно від континенту. Натомість Україна очікує солідарності світу в притягненні Росії до відповідальності, наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні високого рівня з питань продовольчої безпеки в межах Генасамблеї ООН.

"Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати. Ми цього категорично не сприймаємо. Ми проти цього послідовно боремось. І закликаємо бути солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності. Бути солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу", – закликав президент.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ знищили склади та зосередження живої сили окупантів і відбили дев’ять атак на Донеччині.

Учора авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки окупантів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема – по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по семи складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 11 танків, літак і багато іншої військової техніки. Загалом з 24 лютого до 21 вересня російська армія втратила на війні проти України майже 55 110 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі 21 вересня російська армія обстріляла ракетами Холодногірський район Харкова.

За ніч було чотири "прильоти", після потрапляння в інфраструктурний обʼєкт почалася пожежа. Постраждали житлові багатоповерхівки.

"За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку", – повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом стало відомо, що ДСНС врятувала із заблокованого будинку 10 людей. В іншій багатоповерхівці поранень зазнала одна людина. В обох багатоповерхівках зруйновано дах, верхні поверхи, сходи.

Сьогодні о 01:13 ночі росіяни вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблока №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.

У повідомленні "Енергоатома" зазначається, що внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблока. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

Уночі 21 вересня окупанти "традиційно" вдарили зі ствольної артилерії по житлових кварталах Нікопольського і Криворізького районів Дніпропетровської області.

"Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Новій Каховці Збройні сили України зупинили ремонтні роботи на мосту і уразили колону військової техніки окупантів, що готувалася до переправлення через Дніпро.

"Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар’ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки", – повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Кількість рашистів скорочено на 151 особу, а військової техніки РФ – на понад 40 одиниць.

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