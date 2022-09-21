Уночі 21 вересня окупанти вдарили зі ствольної артилерії по житлових кварталах Нікопольського і Криворізького районів Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Велентин Резніченко.

“Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Велентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що через обстріл здійнялися пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Вогнеборці полум’я уже загасили.

Фото: Велентин Резніченко у Telegram

У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Люди цілі. У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики уже лагодять лінії.

Фото: Велентин Резніченко у Telegram

У інших районах було гучно від сирен, та минулося без атак і зараз спокійно.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська обстріляли Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.