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У середу в Україні дощитиме, температура до +14

На високогір'ї Карпат падатиме мокрий сніг.

У середу в Україні дощитиме, температура до +14
Фото: vechirniy.kyiv.ua

У середу, 21 вересня в Україні буде хмарно, у південній частині – мінлива хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

“Часом невеликий дощ, у північних, вночі і у східних областях помірні дощі, лише на півдні країни, вдень також і на Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині без істотних опадів”, – прогнозують синоптики.

Вітер північно-західний (на сході країни - південно-західний), 7-12 м/с.

Температура вдень 9-14°, у південній та східній частинах 14-19°.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ з мокрим снігом; температура протягом доби 0-5° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів піднімуться вдень до 9-14°; в українській столиці – до 11-13°.

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