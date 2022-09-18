В Україні випав перший сніг цієї осені

Перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах.

Про це повідомив у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - йдеться у повідомленні.

Ще вчора гору огортав туман та падав дощ.

Піп Іван — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, що за прогнозами Гідрометцентру, цього року очікувалася тепла і посушлива осінь на переважній території України.