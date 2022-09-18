Ударами по цивільній інфраструктурі Росія хоче підірвати моральний дух українців, - британська розвідка

Росія останнім часом збільшила кількість ударів по цивільній інфраструктурі України, намагаючись залякати український народ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву британської розвідки.

Там, зокрема, згадали російські удари по електромережі і дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

"Від 24 лютого 2022 року Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України. Проте за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту", – цитує Міністерство оборони Великої Британії щоденний звіт своєї розвідки.

"Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу і влади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Вранці 15 вересня повідомлялоя, що в Кривому Розі підтоплені 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок.

Місцеві жителі розповіли, що вода подекуди піднялася по вікна приватних будинків. За словами містян, через паводок затоплені підвали та зливні ями, в домах пошкоджене майно.