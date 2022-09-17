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Верещук закликала не поспішати із поверненням на деокуповану Харківщину

На звільнених територіях ще може бути небезпечно.

Верещук закликала не поспішати із поверненням на деокуповану Харківщину
Фото: Анна Стешенко

Віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала поки що почекати із поверненням на звільнені від росіян території Харківської області.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

За її словами, на звільнених територіях ситуація покращилася, але не для того, щоб повертатися.

“Тому моє наполегливе прохання до людей, які дуже хочуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклію та інші – почекати, дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено живлення, наші провайдери працювали”, - наголосила Верещук.

Вона зазначила, що українська армія звільнила у Харківській області більше 400 населених пунктів. 

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення. В Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.

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